‘Made in China’, we hebben allemaal wel zulke spullen in huis. Sterker zelfs, we kopen ze ook allemaal in dezelfde winkels- alleen beséffen we dat niet. Alles komt uit de stad Yiwu, daar zijn 80.000 kleine winkels te vinden onder 1 dak. Maar liefst 2 miljoen producten verkopen ze er. ‘t Is de grootste bazaar van de planeet. Mensen met een handelsgeest, hopen hier snel rijk te worden. We nemen U mee naar ‘de tempel van de Chinese prullaria’.