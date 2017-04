Zondag stemmen de Franse kiezers in de eerste ronde voor hun nieuwe president. Het zullen spannende verkiezingen worden, omdat de grootste kanshebbers allemaal atypische kandidaten zijn. De extreem-linkse Jean-Luc Mélenchon of één van de twee – tot voor kort – absoluut gedoodverfde winnaars: Emmanuel Macron of Marine Le Pen. Telefacts brengt een portret van deze laatste twee. Macron en Le Pen worden tegen elkaar afgewogen door insiders van beide kampen. Wie staat waarvoor en wat zijn hun kansen?

De strijd om het Elysée, woensdag in Telefacts.