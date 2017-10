De seksenquête 2017

Jef Vermassen: 99 assisenzaken op de teller

De 99ste assisenzaak, een record. Jef Vermassen heeft het meeste aantal assisenprocessen op z’n naam. Telefacts volgt hem tijdens z’n laatste proces over de bijna perfecte moord op Brenda Rollier. Hoe begint de toppleiter aan zo’n dossier? Wat is z’n band met de familie van het slachtoffer? En blijft hij tot op de laatste dag werken aan z’n pleidooi? Telefacts een maand lang in het spoor van Jef Vermassen.

Een goedkoop luxeleven

Kan je leven als de superrijken zonder dat je zelf honderdduizenden euro’s op je bankrekening hebt staan? Het kan. Telefacts zocht en vond enkele mensen die leven als een miljonair en daar amper iets voor betalen. Een autojournalist, bijvoorbeeld, die bijna het hele jaar door rondrijdt met de meest luxueuze wagens. Of kasteelbewoners die voor geen geld hun immense pand huren. En wat dacht je van luxe-reizen voor een prikje? Met de juiste tactiek lukt het altijd.