De Seksenquête 2017: Masturberen en seksspeeltjes

Masturbatie is allang geen taboe meer. De meerderheid van de Vlamingen doet het wel: van af en toe een keer tot regelmatig en zelfs dagelijks. Maar toch opvallend: 34,4% van de Vlaamse vrouwen masturbeert nooit. Bij de mannen is het maar 13,8% die nooit een keer de hand aan zichzelf slaat.

Julie Colpaert spreekt dinsdag in Telefacts: De Seksenquête 2017 met verschillende Vlamingen - een mix van koppels, singles, vrouwen en mannen - over hun seksleven en het gebruik van seksspeeltjes.

De langere reportage kijkt hoe technologie ons seksleven is binnengeslopen. En vooral: hoe zullen we seks beleven in de toekomst? Het hoeft geen verrassing te zijn, Japan staat ver op het vlak van vernieuwende seksspeeltjes. Een jonge kerel ontwikkelde een speeltje waarbij je een zelfgekozen animatiefiguurtje kan bevredigen in een virtuele realiteit.

