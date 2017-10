De Seksenquête 2017: Jongeren en seks

Bijna 1/3de van de Vlamingen komt al bijzonder vroeg in contact met porno. Voor ze 17 zijn, hebben ze al wel eens films of clips gezien. Het is één van de resultaten van De Seksenquête 2017 die Telefacts organiseerde en waar we vanaf dinsdag 3 oktober in vier speciale uitzendingen dieper op ingaan.

Vragen die aan bod komen, zijn onder andere: Hoe vrijt Vlaanderen? Hoe vaak, wanneer en waar? Is er veel overspel? Hoeveel belang hecht de Vlaming aan het orgasme? Hebben we meer losse seksuele contacten door sociale media en apps als Tinder en anderen?

Aansluitend op de interviews van Julie is er in Telefacts: De Seksenquête 2017 ‘Sex in Class’, de reportage die Goedele Liekens draaide voor het Britse Channel 4.

De Vlaamse seksuologe trekt voor die reportage naar een school in Engeland om jongeren in haar eigen directe stijl seksuele opvoeding te geven. Tienerzwangerschappen zijn daar al jarenlang een groot probleem in, veel meer dan in de rest van Europa. Bovendien leren de meeste Engelse jongeren alles over seks via porno. In haar cursus raadt Goedele de leerlingen aan om zichzelf seksueel beter te leren kennen, of ze laat hen een vagina knutselen als huiswerk. Voor de preutse Engelsen zijn haar lessen ongezien.

Telefacts is er om 21.40.