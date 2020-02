Philippe is van een ladder geschoven en schuin op zijn enkel terechtgekomen. Johan en spoedverpleegkundige Bjorn proberen de voet van Philippe te stabiliseren en hem zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te brengen. Een dosis verdoving lokt tijdens de rit naar het ziekenhuis grappige reacties uit bij Philippe: “I love you! Echt! Ik ben Alice in Wonderland”.