De miss-business

Venezuela is in de ogen van velen het land van de ideale schoonheid. Zes keer leverde het Zuid-Amerikaanse land een Miss Universe, zes keer een Miss World, vijf keer een Miss International. Venezuela is dan ook de absolute wereldrecordhouder in het afleveren van Missen.

Voor de nationale verkiezing zijn er elk jaar duizenden kandidates. Het kroontje is zo gegeerd, dat de meeste meisjes er werkelijk alles voor over hebben. Ze besteden gemiddeld een vijfde van hun inkomen aan make-up en lichaamsverzorging en velen van hen werken zich zelfs in de schulden om plastische chirurgie te kunnen betalen. In de reportage van dinsdag 4 juli worden drie jonge schoonheden gevolgd die hun droom achterna jagen.

