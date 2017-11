De machine achter Trump

Wat velen niet hadden zien aankomen, is exact een jaar geleden toch gebeurd: Donald Trump werd president van Amerika. Over het hele land gezien had hij eigenlijk 3 miljoen stemmen minder dan Hillary Clinton, maar door op de juiste staten in te zetten is het hem toch gelukt. Trump wist precies wie zijn kiezers waren, en wat hij moest zeggen. Dit met dank aan zijn campagneteam dat over persoonlijke informatie van kiezers beschikte. Maar hoe verzamelden zij al deze informatie?

