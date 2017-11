PREVIEW: Willy Sommers geeft na 20 jaar eindelijk zijn ja-woord

De laatste 24 uur van Willy Sommers zijn aangebroken. Voor de liefde van zijn leven Cindy toch even slikken, aangezien zij al 20 jaar lief en leed deelt met Willy. 1 ding ontbreekt echter nog: Ook al druipt de liefde tussen de twee er af, Willy is nog nooit echt door de knietjes gegaan voor Cindy. En daar kan in zijn laatste 24 uur wel eens verandering in komen! (Hoe schattig is het huwelijksboeket met, jawel: zeven anjers, zeven rozen…) De Laatste 24 uur van Willy Sommers, vanavond om 20.35 bij VTM!