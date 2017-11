Nathalie Meskens kwam met slecht nieuws aanzetten voor Herman Brusselmans: hij heeft nog maar 24 uur te leven. Behalve kettingroken en afscheid nemen van de 2 liefdes van zijn leven zien we Herman vanavond ook drummen bij zijn favoriete groep 'The Scabs'. Ook het podiumbeest in Nathalie Meskens kan zich maar moeilijk bedwingen om mee te rocken...