Mooie woorden van Beau en Nora doen papa Staf wenen

Wat als je nog maar één dag te leven had? Wat zou je nog doen? Vanaf donderdag 9 november 2017 belt Nathalie Meskens aan bij een bekende Vlaming en overvalt hem met het slechte nieuws dat zijn laatste 24 uur hier en nu ingaan. Gelukkig heeft ze ook goed nieuws: “Ik blijf 24 uur bij je en heb van alles voorbereid om er een prachtige laatste dag van te maken.” Zo neemt ze Staf mee naar de lagere school van zijn zoon Beau (9) en dochter Nora (7) en trakteert hem op een heel bijzondere verrassing. Staf beleeft de droom van vele ouders en mag een vlieg op de muur zijn in de klas van zijn kinderen. Hij verstopt zich in een spiegelkast op anderhalve meter van Beau en Nora, en mag zijn kinderen van daaruit een uur lang observeren...