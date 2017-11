Nathalie Meskens zei het al perfect: 'Toch raar hoe een mens op zo'n korte periode onder je vel kan zitten'. We zagen een oprechte Herman Brusselmans in 'De Laatste 24 Uur'. Een Herman die veel nadenkt over de dood, veel liefde te geven heeft, te veel rookt en zijn laatste momenten wilt beleven op het groene gras van de Ghelamco Arena.