Tania, de (ondertussen welgekende) ex van Herman Brusselmans, komt afscheid nemen van haar grootste liefde. Wat komen we bij dit thuisbezoek te weten? Herman kookt niet, eet altijd in de zetel, doet niet aan wenen en het wederzijds respect tussen de 2 spat er nog steeds af. Oja, en Nathalie kan serieus lekker Thais koken!