Kom naar de lachopname van De Kotmadam

Jeanne, Jef en de studenten hebben dertien gloednieuwe en super grappige afleveringen opgenomen. Wat nog ontbreekt is de lach van het publiek. Daarvoor rekenen ze op jou!

Kom op zondag 24 maart naar Lier en geniet in avant-première van deze nieuwe afleveringen. Uw lach wordt opgenomen en later onder de beelden gemonteerd.

Reserveren is verplicht. Ben je geïnteresseerd en ouder dan twaalf jaar, bel dan snel naar 013 32 21 12 (kantooruren) of mail naar info@rvproductions.be.

De lachopnames gaan door in het Sb-Theater, Predikherenlaan 53 te Lier. Parkeren kan je op de nabijgelegen parking KTA-Spui (Koninklijk Technisch Atheneum).

Er zijn 4 opnamesessies: 11h00 – 14h00 – 17h00 – 20h00

Inkom is gratis.

Om je in de juiste stemming te brengen zullen de acteurs aanwezig zijn. Tussen de sessies is er ruim tijd voor een foto, handtekening of babbel. Katrien Devos en haar collega's zijn er die dag helemaal voor hun fans!