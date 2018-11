De Kotmadam is terug met een gloednieuw seizoen!

Vanaf zondag kan je kijken naar het nieuw seizoen van De Kotmadam. Speciaal voor het 23e seizoen, enkele weetjes!

- De Kotmadam ging van start op 30 december 1991, dezelfde dag als de allereerste Vlaamse soap Familie. En beiden lopen nog altijd. Seizoen 24 is ondertussen ingeblikt, maar heeft nog een uitzenddatum.

- De Kotmadam is de langstlopende Vlaamse komische serie, zowel in aantal seizoenen als afleveringen. De reeks laat met 24 geproduceerde seizoenen en 346 afleveringen (waarvan 13 in het nog uit te zenden seizoen 24) tegenhanger F.C. De Kampioenen achter zich, dat stopte na 21 seizoenen en 273 afleveringen.

- In seizoen 23 van De Kotmadam verhuren Jeanne en Jef nog altijd aan Lukas (Stoffel Bollu), Martha (Helle Vanderheyden), Viktor (Frederik Huys) en Ines (Anouk Mertens).

- Tot nu huurden 28 verschillende studenten een kamer bij Jeanne. Vroeger verhuurden ze vijf verschillende kamers. De laatste jaren maar aan vier. Eén kamer wordt de laatste jaren niet meer gebruikt.

- Viktor Kindermans (gespeeld door Frederik Huys) is de student die het langst van al bij Jeanne en Jef een kamer huurt. Hij zit al negen jaar bij hen op kot. Koen (Aron Wade) hield het zes academiejaren vol. Betty Billen (Christel van Schoonwinkel) ook zes, al maakte ze een jaar lang plaats voor Veronique (Tine Van den Brande) die snel weer verdween. Bas (Louis Van Derwael) is de tweede zeldzame student die het maar één jaar bij Jeanne en Jef uithield.