“Een oplichter, door de flikken geflikt”

Oplichter Danny Desmedt (Geert Van Rampelberg) wordt door Marc Potvin (Peter Van den Begin), directeur bij de Federale Gerechtelijke Politie, onder druk gezet om te infiltreren in de organisatie van Freddy Bernaerts (Dirk Roofthooft). In ruil voor informatie waarmee hij en zijn adjunct Karen Hofman (Natali Broods) drugstrafikant Bernaerts kunnen vatten, krijgt Danny de belofte dat ze de lopende klachten tegen hem zullen laten vallen. Althans, dat is wat hem verteld wordt… En dus wordt Danny tegen wil en dank de beste vriend van Freddy.

De opdracht is niet zonder gevaar en wordt nog complexer wanneer Danny in een machtsstrijd verwikkeld raakt met Lars (Wouter Hendrickx), de voormalige rechterhand van Bernaerts. En alsof dat nog niet genoeg was, wordt Danny ook nog eens tot over zijn oren verliefd op zijn contactpersoon Hofman, die hem maar een opschepper vindt. In eerste instantie toch… want daarna lijkt ze langzaamaan voor hem te vallen, met alle problemen vandien.

Maar het grootste obstakel blijkt Freddy Bernaerts zelf. Zijn paranoïde en hebberige aard zorgen ervoor dat elke poging tot een drugsdeal eindigt in een fiasco. Danny en directeur Potvin zitten met een probleem: hoe betrap je een drugstrafikant wanneer die geen drugs dealt?