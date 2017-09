Woensdag 20 september - Het is tegenwoordig de manier om een lief te vinden, via datingapps zoals Tinder of Grindr. Miljoenen singles gebruiken het, maar soms loopt het wel fout af. In 2016 waren er ruim 400 meldingen van misdrijven, het gaat dan om mensen die aangerand of verkracht worden, en af en toe loopt het zelfs fataal af, en is er sprake van moord.

De gevaren van online daten, woensdag in Telefacts.