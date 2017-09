De geheimen van 9/11

Volgende maandag is het al 16 jaar geleden, 9/11: de aanslag op de WTC torens in New York, en het Pentagon, met bijna 3000 doden. Na al die jaren zitten heel wat familieleden van slachtoffers nog altijd met vragen. En niet alleen zij. De helft van de Amerikanen denkt dat de overheid niet alles verteld heeft over de aanslag, en informatie achtergehouden heeft. Of dat de inlichtingendiensten fouten hebben gemaakt. En dan zijn er ook nog de echte complottheorieën.

