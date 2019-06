We hebben het over Uber, de alternatieve taxi's. Een paar weken geleden trokken ze naar de beurs, maar dat werd niet de start waar ze op gehoopt hadden. Uber bestaat bijna 10 jaar en is felbesproken, omstreden ook. Al heel veel mensen kwamen op straat tegen Uber, hun eigen chauffeurs klagen over lage lonen, en blijkt dat ze jarenlang met geheime software hun concurrenten bespioneerd hebben. Dat alles omdat hun ambitie grenzeloos is.