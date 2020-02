De eerste foto's van nieuwe dramaserie Red Light

Het is nog even wachten tot Red Light te zien is, maar vandaag laten we je alvast kennismaken met de hoofdpersonages uit deze internationale coproductie.

In deze serie zorgt het mysterie rondom een vermissing dat de levens van drie totaal verschillende vrouwen, maar elk op een belangrijk keerpunt in hun leven, met elkaar verstrengeld raken. Naast Carice van Houten, Halina Reijn en Maaike Neuville zien we ook bekende Vlaamse acteurs zoals Geert van Rampelberg, Koen de Bouw en Joren Seldeslachts hun opwachting maken in de serie.

Red Light is een coproductie van: WBITVP Nederland, Eyeworks België, BNNVARA en VTM. Creative Producers: Carice van Houten & Halina Reijn (Man Up Film).