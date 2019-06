Dag op dag, 10 jaar geleden, stierf Michael Jackson. Er bestaat vandaag niet enkel veel controverse rond de persoon die Jackson was, maar ook rond de manier waarop hij om het leven kwam. Is hij nu wel of niet vermoord? Was de overdosis Propofol een spijtig ongeluk, of werd hij bewust vermoord door z’n lijfarts? De drie inspecteurs die verantwoordelijk waren voor het onderzoek naar z’n dood, doen vanavond voor het eerst hun verhaal, en ze tonen u de geheimen van het Michael Jackson-dossier. Dit is de dood van Michael Jackson.