Q-dj's Maarten en Dorothee krijgen rol in De Buurtpolitie

Politiewerk stopt nooit! Ook in het achtste seizoen bestrijden de leden van De Buurtpolitie de grote en kleine criminaliteit. Tijdens het zevende seizoen volgden meer dan een half miljoen kijkers het team dagelijks op de voet, goed voor een marktaandeel van 41,4% (VVA 18-54). Ook in seizoen acht komt het bekendste korps van Vlaanderen in de meest uiteenlopende situaties terecht: spannende, hartverwarmende, humoristisch, maar soms ook schrijnende.