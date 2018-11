Commissaris Berckmans roept iedereen bij mekaar voor een briefing. Naar aanleiding van de Sint die in het land is, heeft hij een actie bedacht: Operatie Mandarijn. De agenten gaan de buurtbewoners belonen voor hun goed gedrag. Alles verloopt goed tot ineens het bericht binnenkomt dat Sint en Piet ontvoerd zijn. Het korps doet zijn uiterste best om de twee op tijd terug te vinden voor het grote feest.