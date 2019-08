Ontdek de 4 nieuwe stagiairs van De Buurtpolitie

De Buurtpolitie zal 4 stagiairs rijker zijn in het 12de seizoen. Dempsey Hendrickx, Junes Lazaar, Lisa Gerlo en Idalie Samad zullen dit najaar hun intrede maken bij het bekende Vlaamse politiekorps. Benieuwd?

LISA GERLO (25) SPEELT STAGIAIR EMMA CLAES



Lisa is van jongs af aan bezig met drama, muziek en dans. Ze speelde haar eerste musical in de lagere school en deed haar eerste camera-ervaring op door mee te werken aan verschillende kortfilms. In 2015 was ze voor het eerst te zien op het witte doek met het filmproject ‘Love Life’ tijdens het Filmfestival van Gent. Ondertussen is ze vooral bekend van haar rol als Bo in ‘Campus 12’.

IDALIE SAMAD (23) SPEELT STAGIAIR NOUR JACOBS



Idalie is afgestudeerd als musicalactrice aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Ze volgde één jaar songwriting aan de Jazz Pop-Studio in Antwerpen en geeft momenteel zangles. Acteerervaring deed ze reeds op in enkele kortfilms, reclamespots en bij Campus 12.

DEMPSEY HENDRICKX (31) SPEELT STAGIAIR VINCE WILLEMS

Dempsey Hendrickx werd voornamelijk bekend door zijn rol in de Ketnet-reeks ‘Helden’ en de twee films: ‘Helden Boven Alles’ en ‘Helden van de Zee’. Ook in de comedysector is hij geen onbekende meer. In 2015 stond hij in de finale van de Lunatics Comedy Award en in 2016 won hij de Vlaamse Improvisatie Cup.

JUNES LAZAAR (31) SPEELT STAGIAIR SAMI GUNES



Junes Lazaar is bekend van zijn deelname aan So You Think You Can Dance en hij maakte vorig jaar zijn debuut in Patser, de derde langspeelfilm van Adil El Arbi en Bilall Fallah. Hij begon zijn danscarrière op zijn 16de en brak door toen hij de finale bereikte van So You Think You Can Dance in 2010, en de finale in Belgium’s Got Talent in 2012 met zijn groep CO.LAB. Ook ontdekte Junes al snel zijn passie voor acteren. Hij begon met kleine rollen in de absurde sketchreeks Bergica, De Bunker en De Ridder en in Patser kon hij zich uitleven in één van de vier hoofdrollen.