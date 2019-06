Een nieuwe lichting agenten bij De Buurtpolitie dit najaar

De Buurtpolitie is de voorbije jaren voortdurend in beweging geweest met wissels binnen het politieteam en dit najaar zullen de fans er niet naast kunnen kijken: in seizoen 12 van de succesreeks zitten meer nieuwigheden dan ooit. Door de introductie van stagiairs en een dispatch, zullen naast de vertrouwde acteurs maar liefst 5 nieuwe gezichten aantreden. En dit najaar krijgt De Buurtpolitie ook een cel in het politiekantoor.

Het productiehuis Zodiak Belgium introduceert 4 stagiairs die dromen van een carrière als agent en stage lopen in het politiekantoor. Soms zullen de stagiairs in duo aantreden, soms gaat één van hen met een agent op pad, of ze assisteren commissaris Berckmans. Werkelijk alle combinaties zijn mogelijk in het nieuwe seizoen, afhankelijk van de oproepen die die dag bij het politieteam binnen lopen. En daarmee is de cirkel rond, want ook de dispatch krijgt een gezicht. Acteurs Charlotte De Groof, Henny Seroeyen, Johan Kalifa Bals, Dorien Reynaert, Souliman De Croock en Tim Ost, zullen allen nog in september te zien zijn in het 12de seizoen. Hun rol zal wel afnemen in de toekomst. In de succesvolle reeks stopt het verhaal niet langer wanneer de politie een dader gevat heeft, maar krijgt de kijker ook een inkijk in een gloednieuwe arena op het politiekantoor: de cel. Wat gebeurt daar achter gesloten deuren?

Dempsey Hendrickx (31) is één van de nieuwe gezichten. Hij kruipt in de huid van één van de stagiairs die een politiecarrière ambiëren. Dempsey werd voornamelijk bekend door zijn rol in de Ketnet-reeks ‘Helden’ en de twee films: ‘Helden Boven Alles’ en ‘Helden van de Zee’. Ook in de comedysector is hij geen onbekende meer. In 2015 stond hij in de finale van de Lunatics Comedy Award (die Jens Dendoncker won) en in 2016 won hij de Vlaamse Improvisatie Cup. Ook in het improvisatietheater is hij actief.

Wie de 5 andere nieuwe Buurtpolitie-acteurs zijn, wordt later bekend gemaakt.

De vernieuwde Buurtpolitie, dit najaar bij VTM.