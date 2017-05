De 25 afl. 4

Emoties zijn er overal, ook op tv. Het is alleen een kwestie van ze onder controle te houden, zeker als de camera's draaien. In deze aflevering zien we onder meer hoe Sergio helemaal door de rooie gaat, hoe Jeff Hoeyberghs net niet ontploft van woede en waarom de hele studio van Dancing on Ice in een gezamenlijke huilbui schiet. Wie mag zichzelf kronen tot het meest emotionele wezen bij MEDIALAAN uit een verzameling beeldfragmenten uit de voorbije 25 jaar? Dat komen we fragment per fragment te weten in deze top 25 van meest emotionele uitbarstingen op tv.