Matthew krijgt tijdens een shoptripje met zijn ouders de verrassing van zijn leven. Een pratende wenspop in een computer spreekt hem aan (ja, echt!) en vraagt naar de rolverdeling bij hem thuis. Ligt papa niet te vaak op de sofa? Matthew heeft er zijn eigen mening over en daar zal zijn toekomstige vrouw blij om zijn. Dat belooft écht voor later!