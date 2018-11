The Revolutionary

De Revolutionary is een energieke Belgische danscrew gespecialiseerd in Hiphop. Hun naam komt van ‘revolutie’. Achter die revolutie zit voor hun ook een boodschap: geloof in jezelf en in wat je doet.

1. In de showcase tonen ze meteen wat ze waard zijn op de tonen van 'Lakim'.

2. Het lied 'Havana' was niet meteen hun ding, maar na wat remixen maakte ze er een geweldige act van.

3. In de laatste rond gaat het dak er helemaal af. Ze dansen perfect synchroon met zichzelf en met elkaar.

Benieuw naar meer van deze crew? Je ziet ze zeker terug tijdens de kwartfinale op 5 december