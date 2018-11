Veldhoven (Nederland) | Hiphop

The CDK is een ervaren crew dat steeds op zoek gaat naar nieuwe uitdagingen. In het verleden wonnen ze al veel hiphopwedstrijden. Wordt Dance As One de volgende?

1. Met een sterke dynamiek in hun dans nemen The CDK meteen de leiding.

2. Ieuw, ieuw, ieuw, was het enige wat de jury hier over kon zeggen.

3. Mooi en clean afgemaakt! The CDK gaat door.

Benieuw naar meer van deze crew? Je ziet ze zeker terug tijdens de kwartfinale op 5 december