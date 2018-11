Dat ze bij Team Life kunnen dansen weten we al. Als Life Compagnie haalden ze in 2016 de finale van Belgium’s Got Talent en één jaar eerder gooide hun danser Dieter Vandeputte nog hoge ogen in de liveshows van So You Think You Can Dance. Hun showcase ziet er alvast veelbelovend uit, maar is het ook genoeg om door te gaan?