Heverlee (België) | Neoklassiek Ballet

Aira Ensemble is een neoklassieke dansgroep uit Heverlee. De dansers zijn gepassioneerd door klassiek ballet en pointes, maar verliezen ook andere technische dansstijlen niet uit het oog. Hedendaagse dans is een must in hun brede vorming en dansbeleving. De choreografieën zijn opgebouwd vanuit het klassiek ballet.

1. Aira Esemble toont grote klasse in hun showcase

2. Op de tonen van 'Shape of You' van John Legend danst Aira Esemble een topscore bij elkaar.

3. De dames stoten elegant door naar de volgende ronde.

Benieuw naar meer van deze crew? Je ziet ze zeker terug tijdens de kwartfinale op 5 december