Het tweede seizoen van Connie & Clyde vanaf 20 maart bij Vitaya

‘Niet geschoten is altijd mis’, dat is de lijfspreuk van koppelaarster Connie Coninx, die het allesbehalve normale relatiebureau Connie & Clyde leidt. Nadat Connie op het einde van het eerste seizoen ontdekt dat haar man Hans niets anders doet dan haar bedriegen, besluit ze als single door het leven te gaan. Maar als matchmaker én boegbeeld van Connie & Clyde is het niet makkelijk om als vrijgezel anderen te koppelen, dus weigert ze aanvankelijk terug te keren naar haar relatiebureau. Zal het haar lukken om terug in de liefde te geloven en haar werk als koppelaarster terug op te nemen?

In de tussentijd vervangt consulente Peggy haar en probeert ze samen met Pol, Vincent en Pascal Connie & Clyde draaiende te houden, maar ze krijgen meteen een moeilijke zaak voorgeschoteld. Kunnen ze de klanten met een match naar huis te sturen of hebben ze de koppelkunsten van Connie nodig? Pol heeft in het eerste seizoen zijn relatie met Lieven openbaar gemaakt en plant nu een feestje om zijn coming out te vieren. Vincents droom om een eigen film te maken lijkt uit te komen wanneer een producer interesse toont in zijn scenario.

Ook in het tweede seizoen krijgt het relatiebureau van Connie heel wat klanten over de vloer, gespeeld door straffe gastacteurs. Zo zijn onder andere Lucas Van den Eynde, Filip Peeters, Clara Cleymans, Wim Willaert, Lynn Van Royen, Jeroen Van Dyck, Tania Van der Sanden, Michael Pas, Liesa Naert, ... te zien in de reeks.

