Seriemoordenaar Claudy Pierret zocht inspiratie in snuffmovies

Claudy Pierret, de man wiens naam nu al weken opduikt in de zaak rond de vermoorde Sally Van Hecke, had thuis ook snuff movies, video's waarin te zien is hoe echte slachtoffers worden gefolterd of zelfs vermoord. Dat vertelt een speurder in Cold Case vanavond.

Eén van Pierret's slachtoffers Yolanda Prinsen is zwaar verminkt teruggevonden, het gevolg van zware sm. Ook zijn tweede slachtoffer Marie-José De Nocker had bijna identieke verwondingen als in de films van Pierret.