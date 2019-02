PREVIEW: Oud Rechter Bikkelhard Over Onderzoek Naar Sally Van Hecke

Vanavond in de derde aflevering van Cold Case is Vlaanderens meest gerespecteerde rechter en voormalig assisenvoorzitter Edwin Van Fraechem hard voor de onderzoekers die de moord op Sally Van Hecke onderzochten. Samen met journalisten Karel Lattrez en Kurt Wertelaers neemt de voormalige assisenrechter het onderzoek naar de moord op Sally Van Hecke onder de loep. Zijn conclusie is bikkelhard voor de speurders: “Er wordt soms meer aandacht besteed aan een verkeersovertreding dan aan de moord op een heroïnehoertje. Spijtig.”