Genoeg aanwijzingen om Pierret voor Assisen te brengen zeggen specialisten

Er zijn genoeg aanwijzingen om Claudy Pierret in verdenking te stellen van de moord op Sally Van Hecke. Dat zeggen ere-advocaat Vic Van Aalst en voormalig assisenrechter Edwin Van Fraechem in de laatste aflevering van Cold Case, de reeks over het onderzoek naar de moord op Sally Van Hecke in 1996. Beide specialisten trekken hun conclusies uit het bewijsmateriaal dat op tafel ligt en het profiel van Pierret. "Met alle argumenten is de zaak heel duidelijk. We weten allemaal wat er zich heeft afgespeeld en wie de dader is. Ik zou er als Openbaar Ministerie mee naar Assisen gaan'" zeggen Van Aelst en Van Fraechem in koor. Pierret zit momenteel een straf uit voor de moord op twee andere vrouwen. Nooit is hij officieel in verdenking gesteld van de moord op Sally.