Belangrijke Getuige Nooit Gehoord Over Seriemoordenaar Pierret

De man bij wie moordenaar Claudy Pierret tijdelijk woonde, is door speurders nooit ondervraagd. Dat zei hij vanavond in aflevering 3 van Cold Case. Claudy Pierret zit in de cel voor de moord op twee vrouwen, en zijn naam wordt ook gelinkt aan de brutale moord op Sally Van Hecke. Jarenlang woonde Pierret in Koewacht in een caravan op het domein van Sven Bergunde. In het onderzoek naar Pierret waren daar ook huiszoekingen. Maar Bergunde zelf is nooit ondervraagd. Nog opmerkelijker is dat Bergunde op zijn terrein ook een Amerikaanse oldtimer had, waar Pierret mee kon rijden. Ook in de zaak Sally duikt zo’n oldtimer op. Journalisten Karel Lattrez en Kurt Wertelaers trokken naar het Amerikaanse Arizona om Bergunde te interviewen.