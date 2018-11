Children Who Kill

Josh Phillips was amper veertien toen hij twintig jaar geleden zijn buurmeisje van acht vermoordde. Een gruweldaad, die zo’n schokgolf teweegbracht in de VS dat Phillips als kind levenslang de cel in moest – zonder de kans om ooit vrij te komen. Maar dankzij een nieuwe uitspraak van het hooggerechtshof krijgt hij nu de mogelijkheid om beroep aan te tekenen. Een Britse onderzoeksjournaliste trekt naar Florida om het nieuwe proces te volgen. Ze wil uitzoeken waarom kinderen zo’n bloederige misdaden plegen, en of ze echt beseffen wat ze doen.