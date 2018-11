De vijf favoriete afleveringen van Cathérine

In drie seizoenen tijd heeft Cathérine kennis mogen maken met veel verschillende en bijzondere mensen, beroepen en gebeurtenissen. We vroegen haar welke reportages van Cathérine haar het meest zijn bijgebleven. Dit is haar top vijf!

1. Orgaandonatie

De reportage is in de eerste plaats een eerbetoon aan de kleine Bas: pienter, vrolijk, jongetje met een zeer ernstig hartprobleem. Bas zou sterven zonder donorhart. Hij krijgt er een maar sterft toch..en schenkt uiteindelijk zijn eigen organen. Het verhaal van Bas heeft een enorme maatschappelijke impact gehad. Veel mensen kwamen tot het besef dat je het verschil kan maken door je te laten registreren als donor. Bas is uiteindelijk gestorven de dag van onze uitzending. Het was een bijzondere periode die ik nooit meer zal vergeten.

2. Moulin Rouge

De opnames achter de schermen van de Moulin Rouge waren een unieke ervaring. Het is een circus met honden, pony's, slangen en heel veel pluimen, maar het is vooral één grote familie! Wij kregen een volledige inkijk, iedereen werd ingeschakeld om ons informatie te geven. Nooit had ik gedacht dat de deuren van deze iconische tempel voor ons zouden openen. Blij als een kind was ik dan ook met alles wat ik daar had beleefd.

3. Joden in Antwerpen

In deze reportage kijken we binnen in het leven van een streng orthodox, joods gezin. Aanvankelijk voelden we dat ze heel sceptisch stonden tegenover het idee gefilmd en gevolgd te worden en uiteraard waren we daarop voorbereid, maar het vertrouwen dat we kregen, was overweldigend. Uiteindelijk waar ze ook dankbaar dat we hen hadden overtuigd om deel te nemen aan de reportage. Het werd uiteindelijk een leerrijk document waar ik heel erg trots op ben.

4. Animal Rights

Dit is de reportage die de grootste controverse heeft veroorzaakt! Nog nooit heb ik zoveel reacties gekregen, positieve én negatieve. Met Animal Rights zijn we 's nachts in een kippenkwekerij gaan filmen. Velen vonden dat een moedig initiatief, maar de boeren waren razend! Er ontstonden ferme discussies op mijn Facebook-pagina en eigenlijk hadden de boeren een punt: ze waren boos omdat ze geen wederwoord hadden gekregen in de reportage en dus heb ik maar een vervolg gemaakt en ben ik op bezoek gegaan bij de boeren zelf, bij klaarlichte dag dit keer :-)

5. Privé-detectives

Dit was Hollywood in het echt, een ware actiefilm waar ik in zat. Samen met de ploeg smulden we van de verhalen van de detectives in kwestie en de sluwe manier waarop ze hun prooi in de val lokten. Al werd mijn wantrouwen in de medemens tijdens de draaiperiode wel serieus gevoed. Mensen hebben behoorlijk wat over om elkaar te straffen, daar staan de detectives vaak ook versteld van. Anderzijds kunnen ze de politie helpen met het doorgeven van waardevolle informatie. Razend interessant allemaal.

