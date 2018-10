Cathérine ontmoet topondernemers in Vlaanderen

Een goed businessidee hebben en durven risico's nemen: waarom slaagt de ene wel en de andere niet? Heb je echt een killerinstinct nodig om te overleven in de zakenwereld? Wat doen geld, macht en aanzien met een mens? Cathérine Moerkerke zoekt antwoorden op deze vragen bij vijf topondernemers in Vlaanderen. Ze krijgt de uitzonderlijke toelating om in hun leven te kijken, professioneel en privé. Ze volgt Bart Verhaeghe, onder andere bekend van Uplace en voorzitter van Club Brugge, Vic Swerts, eigenaar van siliconenfabrikant Soudal, Wouter Torfs, baas van het familiebedrijf Torfs Schoenen, Bart Versluys, projectontwikkelaar met alleen al aan de Belgische Kust meer dan 700 bouwprojecten, en Virginie Saverys, dochter van de scheepvaartfamilie Saverys. Hoe nemen deze topondernemers hun beslissingen? Waar liggen ze wakker van? En waarom blijven ze toch bezig, terwijl ze eigenlijk allang binnen zijn?

