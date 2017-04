1985. Georges is marktkramer en commerçant in hart en nieren. Wanneer hij de kans krijgt om Café Derby te huren en hoort dat de paus op het terrein naast het café een openluchtmis zal opdragen, ontstaat een briljant plan. Ook zijn vrouw, vijf kinderen én collega's geloven erin. Want Georges verkoopt alles, aan iedereen...