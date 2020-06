BV's leven en werken mee op het ritme van verpleegkundigen in nieuw VTM-programma

Afgelopen maanden stonden we met z’n allen om 20u op de stoep. Handen op elkaar en klappen maar. In elke straat wapperden witte doeken. “Dank je voor onze zorg.” Dit najaar laat VTM bekende Vlamingen zelf in de huid kruipen van verpleegkundigen in een nieuw programma. Hoe ervaren ze het om zelf mee te draaien als verpleegkundige? Hoe beleven ze hun intensieve stage? Hebben ze misschien hun roeping gemist? Een aantal bekende Vlamingen zullen wekenlang intensief meedraaien op een afdeling van een ziekenhuis: van geriatrie tot oncologie en materniteit. Ze krijgen daarvoor eerst een intensieve opleiding en zullen erna leven en werken op het ritme van de verpleegkundigen, met vroege, late en nachtshiften. Julie van den Steen en Niels Albert stappen alvast in dit avontuur.

Julie Van den Steen en Niels Albert zijn niet toevallig gekozen. Ze hebben elk een eigen reden om in de zorg te duiken. "Mijn ouders zijn thuisverplegers en ook mijn zus is verpleegkundige. Dat ik nu voor even zelf in de zorg stap, is het ultieme eerbetoon aan mijn ouders. Ik kon hen niet opvolgen zoals mijn zus dat deed. Daarvoor moet je blijkbaar tegen bloed kunnen zonder flauw te vallen (lacht). Het is een echte roeping en daar heb ik respect voor zolang ik me kan herinneren. Ik hoop hen vooral trots te maken door dit programma”, legt Julie Van den Steen uit.

Ook Niels Albert weet hoe belangrijk verpleegkundigen zijn als je ze plots echt nodig hebt: “Ik heb oneindig veel respect voor verpleegkundigen en wil deze kans met beide handen grijpen. Veel mensen verwachten dit niet van me, maar dit is echt iets voor mij. Ik heb in de koers veel dingen gezien, dus ik ben best wel wat gewoon. En ik heb de zorgsector zelf ook heel erg hard nodig gehad bij mijn hartproblemen. Ik heb daarvoor vaak in het ziekenhuis gelegen en ik bewonder hoe die mensen zichzelf wegcijferen om anderen te helpen”, vertelt Niels.

Het programma wordt geproduceerd door De Mensen. Meer informatie wordt later bekendgemaakt.