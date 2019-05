De Brexit is een soap geworden die constant het nieuws beheerst. Al sinds juni 2016 onderhandelen Groot-Brittannië en Europa achter de schermen: honderden uren topoverleg, duizenden pagina's teksten & voorstellen. En een Vlaming speelde daarin een sleutelrol: Guy Verhofstadt - oud-premier en huidig voorzitter van de Liberale fractie in het Europese parlement. Hij was de drijvende kracht achter de Brexit-stuurgroep die over de belangen van Europa moest waken. Reportagemaker Lode Desmet kreeg de kans om Verhofstadt 2 jaar lang exclusief te volgen voor Telefacts. De camera was erbij- in besloten kring- op alle belangrijke momenten van het proces. De afspraak was dat dit ongecensureerd zou gebeuren. En zo is het ook gegaan. Dit is Brexit: achter de schermen.