In het eerste duel bij de vrouwen neemt de 37-jarige zangeres Natalia het in de boksring op tegen Marie Verhulst, de 22-jarige dochter van Studio 100-baas Gert Verhulst en actrice in Ghost Rockers. Kempische furie Natalia blaast zonder moeite enkele Sportpaleizen omver, maar heeft ze in de ring ook nog zoveel noten op haar zang? Haar zus Patsy is er alleszins heilig van overtuigd dat ze de kamp zal winnen: “Mijn zus heeft nog nooit gebokst, but she is going to kick some ass, baby!”