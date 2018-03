Natalia, Marie Verhulst, Kamal Kharmach en Erik Goossens kruipen als eerste de boksring in!

“Float like a butterfly, sting like a bee”, zei bokslegende Mohammed Ali ooit. Nu wordt zijn beroemde uitspraak ongetwijfeld het motto van de 16 bekende gezichten die elke week de ziel uit hun lijf knokken in Boxing Stars. Alle boksers zijn opgedeeld in twee verschillende gewichtscategorieën: lichtgewichten en zwaargewichten. In de eerste aflevering op donderdag 29 maart om 20.35 gaat het al meteen hard tegen hard tussen vier zwaargewichten: Natalia vs. Marie Verhulst en Kamal Kharmach vs. Erik Goossens. Wie mept wie K.O.? En wie smijt uiteindelijk de handdoek in de ring? Let’s get ready to rumble!

Natalia vs. Marie Verhulst

Natalia: “Ik weet nog dat mijn vader vroeger tegen me zei: als je voelt dat ze gaan motten, moet je zorgen dat je eerst mot en hard genoeg slaat zodat ze blijven liggen. Het gaat voor mij echt een overwinning zijn om een koek op een vrouw haar gezicht te geven.” In het eerste duel bij de vrouwen neemt de 37-jarige zangeres Natalia het in de boksring op tegen Marie Verhulst, de 22-jarige dochter van Studio 100-baas Gert Verhulst. Kempische furie Natalia blaast zonder moeite enkele Sportpaleizen omver, maar heeft ze in de ring ook nog zoveel noten op haar zang? Haar zus Patsy is er alleszins heilig van overtuigd dat ze de kamp zal winnen: “Mijn zus heeft nog nooit gebokst, but she is going to kick some ass, baby!”

Marie Verhulst: “Ik wil de eer van de familie Verhulst redden. Met mijn lange armen kan je raken zonder geraakt te worden. Daar heb ik wel geluk mee.” Marie is vegetariër, maar lust haar tegenstandster rauw. Ze is uit op revanche voor haar broer Viktor, die zijn kamp tegen VTM NIEUWS-sportanker Maarten Breckx verloor in de eerste editie van Boxing Stars bij CAZ. Papa Gert en broer Viktor zitten alvast klaar om haar naar de overwinning te schreeuwen en ook zij geloven in de kansen van Marie. “Ons Marie is mentaal heel sterk en als ze een doel heeft dan gaat ze ervoor, dus dat gaat ze tegen Natalia ook doen”, zegt Viktor. “Ik wil mijn dochter niet alleen in het donker tegenkomen”, vult Gert al lachend aan.

Kamal Kharmach vs. Erik Goossens

Kamal Kharmach: “Ik zeg altijd: go hard or go home. Het is opeten of opgegeten worden. En ik eet heel graag.” Ook de 26-jarige comedian Kamal Kharmach en de 50-jarige zanger en acteur Erik Goossens smijten zich volledig in de tweede zwaargewichtenkamp. Naast de ring is hij een echte teddybeer, maar in de ring verandert Kamal in een krachtpatser die zijn tegenstander met huid en haar opeet. Bij de vorige editie van Boxing Stars gaf hij al aan dat hij graag eens wilde meedoen aan het programma. Die wens komt nu dus uit. Zijn jeugdvriend Hamed heeft het volste vertrouwen in een goede afloop: “Ik denk dat we allemaal versteld gaan staan en we een beest gaan zien waarvoor we moeten oppassen.”

Erik Goossens: “I’m a lover, not a fighter. Mijn stijl van boksen is een kruising tussen Muhammad Ali en Charlie Chaplin.” Samen met zijn vrouw en Boxing Star Bieke Ilegems won Erik het programma Dansdate, maar lukt het hem als bokser dit keer ook alleen? “Ik denk wel dat als Erik één klap krijgt, dat hij serieus wat klappen zal uitdelen”, zegt Bieke zonder aarzelen. En ook dochter Mila weet dat haar papa geen doetje is: “Ik denk dat Kamal wel schrik moet hebben voor mijn papa. Ik had er zelf ook schrik van als ik hem bezig zag.”