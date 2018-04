Welke BV mept de andere uit de ring? Het geslaagde openingsgala van CAZ was maar een opwarmer. Nu wordt het menens, want in het voorjaar duikt een hele reeks bekende Vlamingen in de ring om zich te meten met één van hun collega’s. Natalia neemt alvast de handschoen op. She has only just begun to fight. Wie zal volgen? Wie zal zich kronen tot de bokskampioen van VTM?

“Als fervente Rocky fan en dochter van een amateurbokser, lijkt het me ongelooflijk cool om eens in de ring te staan!” - Natalia