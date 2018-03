Kijk mee achter de schermen van Boxing Stars

Let’s get ready to rumble. De acht verschillende bokskampen van Boxing Stars liggen vast. Wie mept wie in elkaar? En wie zal er stevig moeten incasseren? De 16 bekende gezichten zullen de ziel uit hun lijf knokken, want niemand wil afgaan voor een live publiek met heel wat van zijn collega’s en familie.

Bokskampen bij de vrouwen

Bieke Ilegems vs. Laura Tesoro

Laura Tesoro: “De kick en de goesting zijn groter dan de schrik. Mensen verwachten totaal niet dat ik echt wel een patat kan geven, dus als ik de kans zie, zal ik wel moeten slaan.”

Bieke Ilegems: “Wat ben je ermee als je klop krijgt door mooi te staan? Ik wil helemaal niet mooi staan. Ik wil lelijk staan, maar goed kloppen.”

Actrice, presentatrice en zangeres Laura Tesoro is met haar 21 jaar de jongste van de hele garde. Laura deed het al goed op het podium van The Voice van Vlaanderen, Belgium’s Got Talent en het Eurovisiesongfestival en waagt zich nu in de boksring. Zij komt oog in oog te staan met de 46-jarige Bieke Ilegems. Bieke won in 2014 het VTM-programma Dansdate met haar man Erik Goossens en wil graag nog een extra titel op haar naam schrijven. Haalt jong geweld Laura het van de levenservaring en winnersmentaliteit van Bieke?

Astrid Coppens vs. Stéphanie De Roover

Astrid Coppens: “Mijn sterkte punt is dat ik groot ben en lange armen heb. Ik heb dat altijd wat abnormaal gevonden, maar nu komt dat wel goed uit.”

Stéphanie De Roover: “Ik wil echt in de ring staan zonder schrik om slaag te krijgen en uitstralen dat ik kan winnen.”

Ooit heette ze Astrid Bryan, nu is ze Astrid Coppens. Het 35-jarige model en de nieuwbakken actrice is de bekendste Hollywoodvrouw van Vlaanderen. Crossfit en yoga deed ze al regelmatig, maar boksen is nieuw voor haar. Astrid krijgt de vuisten van de 40-jarige Stéphanie De Roover tegenover haar. Stéphanie is de vrouw van televisiekok Jeroen Meus. Aan dedication en karakter is er bij haar alvast geen gebrek. Zo stond in aanloop naar de kamp de loopband meermaals op het ontbijtmenu. Wordt Astrid de ster van de avond? Of kent Stéphanie het geheime recept voor de overwinning?

Natalia vs. Marie Verhulst

Natalia: “Ik kan heftig uit de hoek komen! Ik heb nog nooit gezegd in een tv-programma dat ik kom om te winnen, maar nu moet ik winnen.”

Marie Verhulst: “Misschien moet ik de eer van de familie Verhulst redden, aangezien Viktor vorig jaar verloren heeft. Dit is het moment dat ik alle angst uit mijn hoofd moet zetten.”

De indrukwekkende buikspieren en sterke conditie van de 37-jarige Kempische furie en zangeres Natalia worden door iedereen gevreesd. Het hoeft dus niemand te verbazen dat ze vol voor de overwinning gaat in Boxing Stars. Marie Verhulst, de 22-jarige dochter van Studio 100-baas Gert Verhulst, probeert daar koste wat het kost een bokshandschoen voor te steken. En boksen zit bij Marie in de familie. Haar broer Viktor vocht in de eerste editie van Boxing Stars bij CAZ, maar hij verloor toen nipt van sportjournalist Maarten Breckx. Marie aast nu op revanche voor die verloren kamp.

Hilde De Baerdemaeker vs. Eline De Munck

Eline De Munck: “You’re gonna die, baby! Ik ben niet bang om slaag te krijgen. En ik ben ook niet bang om slaag te geven.“

Hilde De Baerdemaeker: “Je moet de ander pijn doen, want anders ga je pijn hebben. En wanneer Eline even twijfelt, dat is het moment waarop ik toe ga slaan.”

De 30-jarige actrice, zangeres, presentatrice en zakenvrouw Eline De Munck is van alle markten thuis. Ook op sportief vlak moet ze voor niemand onderdoen. Zo liep ze in het verleden o.a. al de marathon van New York. Zij zal in de ring moeten uithalen naar de 39-jarige actrice Hilde De Baerdemaeker. Hilde is de grootste onder de vrouwelijke boksers. Letterlijk dan toch, maar of dat ook voldoende is om Eline uit haar lood te slaan is nog maar de vraag.

Bokskampen bij de mannen

Faroek Özgünes vs. Sieg De Doncker

Faroek Özgünes: “Ik ben de kleinste, de lichtste en de oudste, maar ik ben ook de gemeenste.”

Sieg De Doncker: “Mijn coach noemt mij ‘Den Bulldozer’, omdat ik alles ga kapot maken wat er op mijn weg komt.”

VTM NIEUWS-onderzoeksjournalist en terreurspecialist Faroek Özgünes is met zijn 54 jaar de oudste deelnemer van Boxing Stars. Deze Truienaar met Turkse roots heeft enige ervaring met boksen, want in zijn vrije tijd is hij vaak terug te vinden in de boksring. Hij moet opboksen tegen de 28-jarige Sieg De Doncker. Sieg werd bekend door het Ketnet-programma ‘Helden’. Sport is helemaal zijn ding, maar ontpopt Sieg zich ook tot de held van Boxing Stars of laat Faroek hem een toontje lager zingen?

Oscar Willems vs. Andy Peelman

Andy Peelman: “Ik wil tot het uiterste gaan, tot ik erbij neerval. Hopelijk niet letterlijk dan.”

Oscar Willems: “Ik vind dat bijzonder fascinerend: op uw bakkes krijgen. Als ik een doel heb dan ga ik er volledig voor en interesseert het mij niet hoeveel pijn het doet of hoeveel adem ik tekort kom.”

Naast zijn job als politieagent in het echte leven en in de VTM-reeks De Buurtpolitie, kruipt de 34-jarige Andy Peelman nu de boksring in. Zijn tegenstander is de 28-jarige Spitsbroers-acteur Oscar Willems. Op het voetbalveld heeft hij zich al bewezen en nu krijgt hij als bokser de uitgelezen kans om een politieagent te slaan zonder in de cel te belanden. Of flikkert Andy hem zonder pardon uit de ring?

Kamal Kharmach vs. Erik Goossens

Erik Goossens: “I’m a lover, not a fighter. Dat is de reden waarom ik dit wil doen. Mijn stijl van boksen is een kruising tussen Muhammad Ali en Charlie Chaplin.”

Kamal Kharmach: “Het is rammel geven of rammel krijgen. Het is opeten of opgegeten worden. En ik eet heel graag.”

De 50-jarige zanger en acteur Erik Goossens is de mannelijke wederhelft van Boxing Star Bieke Ilegems. Samen met zijn Bieke won hij het programma Dansdate. Lukt het hem als bokser dit keer ook alleen? Erik richt zijn meppen op de 26-jarige comedian Kamal Kharmach. Kamal gaf bij de vorige editie van Boxing Stars al aan dat hij graag eens wilde meedoen aan het programma. Die wens komt nu dus uit. Zal het lachen hem vergaan of steekt hij op het einde van de kamp de kampioensgordel in de lucht?

Bill Barberis vs. Hans Van Alphen

Bill Barberis: “Ik heb sowieso een betere techniek dan Hans, dus op technisch vlak zou ik de kamp moeten kunnen winnen.”

Hans Van Alphen: “Het zit niet in mij om agressief te worden, maar vanaf dat je één slag in je gezicht krijgt, dan verandert dat toch helemaal en ik kan hard slaan!”

Als klap op de vuurpijl nemen twee reuzen van venten en leeftijdsgenoten het tegen elkaar op: de 36- jarige Bill Barberis en Hans Van Alphen. Er rust een zware last op de brede schouders van Bill. Hij is immers de enige deelnemer van Boxing Stars die ook bij de eerste editie van het programma in de ring stond. Na zijn nederlaag zette Bill onverstoord zijn bokstrainingen verder. Hij krijgt nu een herkansing tegen ex-olympiër Hans Van Alphen. Hans zette, onder andere door zijn schitterende vierde plaats op de Olympische Spelen in Londen, tienkamp op de kaart in België. Wie slaat de ander K.O. en wint deze strijd der titanen?