In de laatste aflevering van Boxing Stars, op donderdag 10 mei, tonen nooit eerder vertoonde beelden hoe pittig het eraan toe ging achter de schermen, zowel voor als na de opnames. Zo kreeg Laura Tesoro een kleine paniekaanval vlak voor haar finalekamp tegen Astrid Coppens. “Ik heb ademhalingsoefeningen moeten doen, omdat ik zo aan het stressen was. Mijn hart was keihard aan het kloppen en ik voelde dat ik geen innerlijke rust had”, vertelt Laura. Ook Astrid stond stijf van de stress, vertelt Astrids coach Jurgen Haeck: “Astrid had heel veel schrik voor haar finale. De eerste wedstrijd tegen Stéphanie had ze dat niet, omdat ze wist wat haar te wachten stond, maar in de finale wist ze het wel en dat maakte het moeilijk voor haar.”

In het begin van de finalekamp tussen de twee lichtgewichten verliep niet alles zoals Laura had gehoopt, want Astrid had een stevig antwoord klaar. “Ik weet nog dat ik na de eerste ronde zoiets had van: Astrid is mij aan het inmaken. Ik wist ook niet wat ik moest doen en ik was in paniek. Ik dacht echt dat ik ging verliezen.”

De afgelopen 6 weken namen 16 bekende gezichten het tegen elkaar op in de boksring. In de laatste aflevering blikken enkele hoofdrolspelers terug op hun parcours met al hun hoogte- en dieptepunten. Van een last minute paniekaanvallen en psychologische oorlogsvoering tot grote euforie en stevige huilbuien. Zo beleefden Andy Peelman, Sieg De Doncker, Marie Verhulst, Hilde De Baerdemaeker, Bill Barberis, Kamal Kharmach, Laura Tesoro en Astrid Coppens hun boksavontuur.