Astrid Coppens vs. Stéphanie De Roover

Astrid Coppens is de bekendste Hollywoodvrouw van Vlaanderen. Crossfit en yoga deed ze al regelmatig, maar boksen is nieuw voor haar. Voor Bram, Astrids vriend, is het alleszins erg spannend: “Ik ben heel benieuwd hoe ze in de ring gaat zijn. Ze is veel te lief en er zit geen greintje agressie in.” Wordt Astrid de ster van de avond? Astrid krijgt de vuisten van de 40-jarige Stéphanie De Roover tegenover haar. Stéphanie is de vrouw van televisiekok Jeroen Meus. In aanloop naar de kamp stond de loopband meermaals op haar ontbijtmenu. Karakter en doorzettingsvermogen heeft ze dus genoeg, al is ze misschien wel een beetje te lief voor de bokssport. Dat weet ook haar man: “Ik heb eigenlijk ongelooflijk veel zenuwen in haar plaats. Ze heeft moeite om iemand een boks te geven, maar het is een doorzettertje. Ze gaat dat goed doen.” Kent Stéphanie het geheime recept voor de overwinning?