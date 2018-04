Andy Peelman vs. Oscar Willems

Naast zijn job als politieagent in het echte leven en in de VTM-reeks De Buurtpolitie, kruipt de 34-jarige Andy Peelman nu de boksring in. Andy is competitief en sportief, maar bokservaring heeft hij niet en zijn vrouw Tine is er daarom ook niet helemaal gerust in: “Ik vind het niet tof dat hij gaat boksen. Ik ben bang dat hij thuis komt met een bloedneus, een blauw oog en een tand minder.” Zijn tegenstander is de 28-jarige Spitsbroers-acteur Oscar Willems. Op het voetbalveld heeft hij zich al bewezen en nu krijgt hij als bokser de uitgelezen kans om een politieagent te slaan zonder in de cel te belanden. Aan motivatie is er in elk geval geen gebrek bij Oscar. Oscars vriendin Ester heeft een goed gevoel bij de kamp: “Ik denk dat boksen dichter aanleunt bij wat Oscar graag zou doen. Ik schat zijn kansen hoog in.”