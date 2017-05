Border Security Australia afl. 9

In de luchthaven van Sydney wordt een Bulgaarse tomatenkweker op de rooster gelegd door de douane. Het is niet enkel de wartaal die de man uitkraamt die hem verdacht maakt, maar ook de spullen die hij bij zich heeft. Wanneer er op zijn keyboard ook nog eens sporen van heroïne worden gevonden, wordt zijn situatie wel zeer delicaat. In Brisbane worden Fritz en zijn vrouw Jane dan weer tegengehouden door de bagagecontrole. De man windt zich enorm op en zweert dat hij nooit meer met zijn vrouw op reis zal gaan. Op de immigratiedienst zit een Thaise jongedame in een lastig parket. De pikante literatuur in haar bagage doet vermoeden dat ze zich wel eens in de Australische prostitutie zou kunnen storten.